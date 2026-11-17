Avanza el mes de noviembre y continúan los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como de algunos otros de los programas sociales del Gobierno de México. Esta semana, corresponde el depósito para un nuevo grupo de beneficiarios, que recibirá su apoyo a través de sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Desde que inició el mes de noviembre, comenzó también la dispersión de pagos correspondientes al último bimestre del año, que en esta ocasión sería para la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.

Aunque el calendario fue publicado desde finales del mes de octubre, fue el martes 3 de noviembre cuando comenzó la dispersión de pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de los programas mencionados.

Al igual que en ocasiones anteriores, los depósitos se realizan a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, y la dispersión se realiza en orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

¿Quiénes cobran del martes 17 al viernes 20 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de los programas sociales, para este semana los pagos quedarán distribuidos de la siguiente manera:

Martes 17 de noviembre: letra M.

letra M. Miércoles 18 de noviembre: letra M.

letra M. Jueves 19 de noviembre : letras N, Ñ y O.

: letras N, Ñ y O. Viernes 20 de noviembre: letras P y Q.

Los pagos continuarán todavía la próxima semana, hasta concluir el próximo viernes 27 de noviembre con las últimas letras del abecedario.

¿De cuánto son los pagos?

Cada uno de los programas sociales que cobrarán este mes de noviembre recibirán una cantidad diferente de dinero.

En el caso de la Pensión para Adultos Mayores, el pago bimestral es de 6 mil 400 pesos, siendo este uno de los que otorgan la mayor cantidad de dinero.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el apoyo es de 3 mil 300 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos y el Programa para Madres Trabajadoras da mil 650 pesos por cada hijo.

Recomendaciones del Banco

Al igual que en ocasiones anteriores, el Banco del Bienestar realiza algunas recomendaciones para sus usuarios, con el objetivo de evitar contratiempos.

El Banco sugiere a sus usuarios acudir a las sucursales aéreas únicamente cuando se tenga certeza de que el depósito ya se haya realizado. Para hacer esto, además de consultar en los cajeros, se puede optar por el uso de la aplicación oficial de la institución bancaria.

Además, es importante destacar que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, pues este permanece intacto hasta el momento en que se retire.

De igual manera, piden no confiar en terceros para retirar el dinero de la cuenta de los beneficiarios.