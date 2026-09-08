Pensión del Bienestar 2026: ¿Qué día de septiembre se suspenden los depósitos?

Durante el mes de septiembre se tiene prevista la dispersión de los recursos de la Pensión de Adultos Mayores, un programa de la Secretaría de Bienestar que cada bimestre deposita a las personas de 65 años y más.

La entrega comenzó el martes 1 de septiembre y continuó de manera escalonada de acuerdo a la letra inicial del primer apellido, esto hasta el viernes 25 de este mes.

Este miércoles y jueves se estará depositando a los beneficiarios que tengan la letra G, por lo que deberán acudir al Banco Bienestar para disponer del dinero.

No obstante, el calendario compartido señala que no habrá depósitos programados para un día en específico , por lo que deberán estar muy atentos.

¿Qué día y por qué suspenden los depósitos de septiembre?

Según la información que ha trascendido en las cuentas oficiales de esta dependencia, el próximo miércoles 16 de septiembre no habrá depósitos.

Por lo que la dispersión continuará el jueves 17 con las personas que tengan las iniciales N, Ñ u O como letra inicial de su primer apellido.

La suspensión de estos pagos no corresponde a algo extraordinario de quien otorga el apoyo, sino a que ese día forma parte de los descansos obligatorios que presenta la Ley Federal del Trabajo.

Programas que también se verán afectados por esta suspensión

Además de la Pensión para Adultos Mayores, los pagos del bimestre septiembre-octubre también contemplan otros apoyos para diferentes sectores de la población, como: