Pensión del Bienestar para Adultos Mayores: estas letras reciben su pago HOY lunes 27 de julio 

Los pagos del programa de Bienestar para Adultos Mayores continúa su dispersión esta semana, en donde los beneficiarios podrán acudir al banco de esta misma dependencia para retirar su dinero.

Esta pensión contempla unicamente a personas que tiene más de 65 años y que viven en México, el objetivo es ayudarles en caso de que ya no cuenten con un trabajo o ingreso fijo.

La reciente entrega contempla el bimestre julio-agosto 2026 y se rige bajo la dinámica del abecederio, es decir, según la inicial del primer apellido es la manera en se les depositará.

¿Qué letras cobran este lunes 27 de julio?

De acuerdo a la información proporcionada por institución a cargo de este programa, esta semana es la última de pagos , por lo que de este lunes al viernes varias personas serán beneficiadas.

En lo que corresponde exactamente a este 27 de julio, todos los apellidos que inicien con la letra S podrán acudir para obtener ssus 6 mil 400 pesos.

Antes de ir a cualquier banco, los beneficiarios podrán pedir a uno de sus familiares revisar a través de la app del Bienestar si su dinero ya está liberado, así evitar filas innecesarias.

Otras pensiones que cobran HOY 27 de julio

Aunque la Pensión de Adultos Mayores es la más popular, también hay otros programas que se rigen bajo el mismo calendario como:

Pensión Mujeres Bienestar (mujeres de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Pensión para Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Madres Trabajadores: mil 650 pesos o más por cada hijo registrado

En todos aplica la misma dinámica de pago, según la inicial del primer apellido.