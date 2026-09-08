Pensión para Adultos Mayores: letras que reciben su pago el martes 8 y miércoles 9 de septiembre

La dispersión de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, correspondiente al bimestre septiembre-octubre, continúa este martes 8 de septiembre, con una nueva tanda de beneficiarios que recibirán su apoyo económico.

Los depósitos de los programas del Bienestar comenzaron el pasado 1 de septiembre y se realizan de manera escalonada, conforme a la inicial del apellido de cada beneficiario. De esta forma, la entrega de recursos se extenderá durante prácticamente todo el mes.

Además de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, durante esta jornada también se contempla la dispersión de otros apoyos sociales que se entregan mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.

En esta ocasión, recibirán pagos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Programa para Madres Trabajadoras

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar este 8 y 9 de septiembre?

Este martes 8 de septiembre comienza el depósito a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra G.

Debido a la cantidad de beneficiarios con apellidos que inician con esta letra, la G tendrá dos días asignados dentro del calendario, por lo que este grupo de personas podría recibir su depósito entre este martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

Los pagos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin que los beneficiarios tengan que realizar algún trámite adicional para recibir el recurso correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

La distribución por letras permite organizar la entrega de los apoyos y pone fechas específicas para evitar las aglomeraciones en las sucursales bancarias.

¿Cuándo continúa el calendario de pagos?

Después de los depósitos correspondientes a la letra G, la dispersión continuará durante el resto de la semana con las siguientes letras en el abecedario.

Se prevé que los pagos continúen durante el resto del mes, hasta concluir el viernes 25 de septiembre.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

El monto que recibe cada persona depende del programa social al que pertenece.

Para las personas de la tercera edad, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores contempla un depósito de 6 mil 400 pesos por bimestre.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el apoyo correspondiente a septiembre-octubre es de 3 mil 300 pesos, mientras que las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar reciben 3 mil 100 pesos durante el mismo periodo, el Programa para Madres Trabajadoras contempla un apoyo de mil 650 pesos por cada hijo o hija.

¿Hay que retirar el dinero el día del depósito?

Los beneficiarios no están obligados a acudir a retirar el dinero el mismo día en que se realiza el depósito.

El Banco del Bienestar recuerda que los recursos permanecen disponibles en la cuenta asociada a la tarjeta, por lo que pueden retirarse posteriormente o utilizarse para realizar compras u otros movimientos.

Por ello, quienes tengan programado su pago para este martes 8 o miércoles 9 de septiembre pueden esperar a que el depósito se refleje en su cuenta sin necesidad de acudir inmediatamente a una sucursal.