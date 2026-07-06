Pensión para Adultos Mayores publica su calendario OFICIAL: ¿quiénes cobran este lunes 6 de julio?

Con el inicio de la semana, arranca también la distribución de pagos de algunos de los programas sociales más esperados, entre ellos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Aunque ya se había adelantado que este lunes 6 de julio iniciaría la dispersión, fue hasta hoy mismo por la mañana cuando se reveló el calendario oficial por letra.

Luego de que el último depósito de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se diera en el mes de mayo, los beneficiarios de este programas, así como de la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras comenzaron a preguntarse cuándo comenzaría el siguiente pago.

Estos cuatro programas del Gobierno de México otorgan a sus beneficiarios un apoyo económico bimestral, por lo que tal como estaba previsto, en el mes de julio se realizaría el siguiente depósito.

¿Cuánto paga cada programa?

De acuerdo con información brindada por la Secretaría del Bienestar, en el caso de la Pensión para Adultos Mayores se realiza un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos por beneficiario, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad otorga 3 mil 300 pesos, la Pensión Mujeres Bienestar 3 mil 100 pesos, y el Programa para Madres Trabajadores mil 650 pesos bimestrales por cada menor.

Calendario oficial de pagos

De acuerdo con lo anunciado este lunes por Programas del Bienestar, el calendario del actual bimestre quedará de la siguiente manera:

Lunes 6 de julio: letra A.

letra A. Martes 7 de julio: letra B.

letra B. Miércoles 8 y jueves 9 de julio: letra C.

letra C. Viernes 10 de julio: letras D, E y F.

letras D, E y F. Lunes 13 y martes 14 de julio: letra G.

letra G. Miércoles 15 de julio: letras H, I, J y K.

letras H, I, J y K. Jueves 16 de julio: letra L.

letra L. Viernes 17 y lunes 20 de julio: letra M.

letra M. Martes 21 de julio: letras N, Ñ y O.

letras N, Ñ y O. Miércoles 22 de julio: letras P y Q.

letras P y Q. Jueves 23 y viernes 24 de julio: letra R.

letra R. Lunes 27 de julio: letra S.

letra S. Martes 28 de julio: letras T, U y V.

letras T, U y V. Miércoles 29 de julio: letras W, X, Y y Z.

Por lo que este lunes, la dispersión del apoyo arrancará con los beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra A.

Recomendaciones

A través del Banco del Bienestar, se recordó a los beneficiarios que no es necesario acudir a una sucursal bancaria a retirar el dinero el mismo día del depósito, pues este permanece en la cuenta sin afectaciones.

De esta manera, el Banco del Bienestar busca evitar aglomeraciones o largas filas en las sucursales.