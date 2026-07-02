Pensión para Adultos Mayores: ¡Ya hay fecha! Este día iniciarán los depósitos de julio de 2026

¡Ya está aquí! Luego de dudas e incertidumbre sobre los pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al mes de julio de 2026, se dio a conocer de manera oficial la fecha en la que iniciará la dispersión de pagos para sus beneficiarios.

La Pensión para Adultos Mayores es uno de los programas sociales con más beneficiarios de México, al ayudar a miles de personas de la tercera edad con un apoyo económico bimestral con el objetivo de apoyar en gastos como medicamento, alimento, entre otros.

Al ser uno de los programas con más beneficiarios, cada que se acerca la fecha de pago comienzan a surgir muchas preguntas en torno a la fecha en la que comenzará la distribución del dinero, por lo que con el inicio del mes de julio, y luego de que el último pago fuera en mayo de 2026, no tardaron en iniciar las dudas en torno al calendario.

Aunque muchos beneficiarios pensaron que la distribución de pagos comenzaría el primer día de julio, con el inicio del mes muchos adultos mayores comenzaron a pensar que habría un problema con sus depósitos; sin embargo, autoridades han aclarado que este no es el caso.

¿Cuándo iniciará la dispersión de pagos en julio de 2026?

De acuerdo con lo más reciente anunciado por la Secretaría del Bienestar, será el próximo lunes 6 de julio cuando inicien los depósitos para la Pensión de Adultos Mayores, además de algunos otros programas federales.

¿Qué otros programas recibirán depósitos en julio de 2026?

De acuerdo con los calendarios de distribución de pagos de los programas del Bienestar, además de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tendrán depósito la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y las Madres Trabajadoras.

¿Y el calendario de pagos?

Aunque ya se reveló de manera oficial la fecha en la que comenzarán los depósitos de estos programas del Gobierno de México, aún no se da a conocer el calendario oficial separado por las iniciales del primer apellido de los beneficiarios.

Sin embargo, se prevé que, como en ocasiones anteriores, el lunes se revele de forma oficial la fecha en que cada letra recibirá su pago, iniciando con las primeras letras el próximo 6 de julio.

Será a través de los canales oficiales del Banco del Bienestar donde se dé a conocer el calendario de la dispersión, que se extenderá durante varias semanas de julio.