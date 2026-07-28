Pensiones IMSS e ISSSTE: ¿cuándo depositarán el pago de agosto de 2026?

Las personas pensionadas y jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán en fechas diferentes el depósito correspondiente a agosto de 2026.

El primero será entregado antes de que comience el mes, mientras que el segundo se recorrerá debido a que el 1 de agosto caerá en sábado.

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¿Cuándo depositará el ISSSTE?

De acuerdo con el calendario oficial, las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE recibirán el pago correspondiente a agosto el jueves 30 de julio de 2026.

Este instituto acostumbra efectuar los depósitos durante los últimos días hábiles del mes anterior. Por esta razón, sus beneficiarios podrán disponer del dinero antes de iniciar agosto.

El siguiente depósito, correspondiente a septiembre, se realizará el viernes 28 de agosto.

Gobierno de México

¿Qué día pagará el IMSS?

En el caso del IMSS, el depósito correspondiente a agosto será efectuado el lunes 3 de agosto de 2026.

Aunque este instituto normalmente paga durante el primer día de cada mes, el 1 de agosto será sábado. Por ello, la dispersión se realizará hasta el siguiente día hábil bancario.

Esto significa que las personas pensionadas del ISSSTE cobrarán cuatro días antes que las del IMSS:

ISSSTE: jueves 30 de julio.

IMSS: lunes 3 de agosto.

Para este periodo no se encuentra programado el pago de aguinaldo ni alguna prestación adicional general. Cada beneficiario recibirá el monto ordinario que le corresponda, determinado por su régimen, historial de cotización y resolución de pensión.

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¿Qué hacer si el dinero no aparece?

El depósito puede reflejarse en horarios diferentes dependiendo del banco. Antes de acudir a una sucursal, se recomienda consultar el saldo mediante la aplicación bancaria, un cajero automático o la línea telefónica de la institución financiera.

Las personas pensionadas por el IMSS pueden solicitar orientación en el número 800 623 2323, opción 3. En el caso del ISSSTE, se encuentran disponibles los teléfonos 55 5062 0555, 800 400 1000 y 800 400 2000.

También se recomienda evitar ayuda de desconocidos en los cajeros, no entregar la tarjeta ni compartir el NIP. Para disponer del pago, no es obligatorio retirar todo el dinero el mismo día: los recursos permanecen seguros en la cuenta y pueden utilizarse directamente para realizar compras o cubrir servicios.