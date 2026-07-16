Pepx Romero convierte el archivo de Ex Teresa en un monumental retablo del performance

En un templo que alberga más de 30 años de historia del arte contemporáneo mexicano y regional, el artista Pepx Romero presenta “Performance es el nuevo muralismo”, un retablo monumental de más de 14 metros de alto, compuesto por 23 paneles de acrílico sobre manta que recrea escenas del archivo de Ex Teresa Arte Actual. La obra está instalada en el Presbiterio del museo y constituye un homenaje a los años de historia del performance y las prácticas no convencionales en México.

La pieza retoma imágenes asentadas en el Acervo Artístico Documental (AAD) de Ex Teresa Arte Actual para contar la historia de unas prácticas que, por su naturaleza, han sido efímeras pero trascendentes, conservadas en la memoria y las imágenes de la ciudad. A la manera en que el muralismo propuso un relato nacional del México posrevolucionario, este retablo reconstruye las escenas que han definido el legado del museo para contar la historia de un México contracultural.

“El santoral que aquí se venera es de figuras de carne y hueso que durante el performance se transforman en dioses. Estos artistas han puesto en escena los conflictos del México contemporáneo, sus desigualdades, sus esperanzas y también los estertores entre el cuerpo, el erotismo y lo sagrado”, explicó Pepx Romero.

El artista se vale de la técnica del cartelismo de protesta, de la manta mil veces enarbolada en la calle, como un acto de fe en un público porvenir que se convierte en cómplice de la historia de un templo torcido, raro y en actual decadencia.

Retratos de una historia colectiva

El retablo recupera la memoria de artistas que se han presentado en Ex Teresa, entre ellos Teresa Margolles, Guillermo Gómez-Peña, Andrea Ferreyra, Katia Tirado, Maris Bustamante, Orlan, Carlos Zerpa, Melquiades Herrera, Mónica Mayer, Santiago Sierra, Ron Athey, Ariane Pellicer, Pancho López, María Eugenia Chellet, Víctor Martínez, Juan José Gurrola, Rocío Boliver (La Congelada de Uva) y Julia Antivilo.

Entre los paneles, Romero rinde homenaje también a quienes han dirigido el museo a lo largo de sus distintas etapas: Valeria Macías, Guillermo Santamarina, Tito Rivas, Eloy Tarcisio, Lorena Wolffer y Carlos Jaurena, así como al equipo de trabajadores de Ex Teresa, que ha sostenido el espacio a pesar de los recortes presupuestales y la complejidad de su estatus patrimonial.

El retablo recrea las imágenes de los performances de estos artistas y las reinterpreta en paneles que funcionan como retratos colectivos, un relato visual del espacio que ha dado cobijo a la contracultura en México desde los años noventa, y del performance como práctica que desarma el relato nacional y lo politiza desde los descontentos sociales.

“Performance es el nuevo muralismo” funciona como un altar sin oficiante: una invitación a que cada espectador recupere la memoria de esta historia que siempre ha apostado por imaginar otro espacio, otro México, generando en el presente una conmoción entre artista y audiencia que sacuda certidumbres.

Tras el performance en cerámicas

Como extensión del proyecto, Pepx Romero presenta dentro de “La Boutique” una colaboración con la artista argentina Cecilia Elguero, radicada entre Nueva York y la Ciudad de México. Sobre cerámicas inspiradas en las formas clásicas de las vasijas griegas, Romero dibuja homenajes a los mismos artistas retratados en el retablo del museo, convirtiendo cada pieza en un contenedor de esa historia.

El proyecto se mueve a medio camino entre el archivo y la tienda, jugando con la contradicción entre la crítica y la complicidad, entre el gesto subversivo y las ansias de trascendencia.

Pepx Romero concluyó que cada pieza funciona como “un eco del arte y su radicalidad, una reliquia para despertar el deseo, un bien circulante que recuerda que hubo un cuerpo, una acción, en fin, una obra que siempre está, potencialmente, a la venta”.