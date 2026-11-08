Pequeño comercio cerrará esta calle de Durango por el Buen Fin 2026

Con el objetivo de incentivar la economía local y juntar el dinero que requieren para hacer frente a las obligaciones de fin de año, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), a través de su presidenta en Durango, Lourdes Macías, anunció que se llevará a cabo un tianguis con motivo del Buen Fin .

Como parte de esta estrategia para reactivar las ventas, el pequeño comercio local solicitó el cierre de la calle Patoni, durante los días 13 y 14 de noviembre, en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

“El día 13 y 14 vamos a hacer el tianguis como todos los años que lo hemos hecho. Vamos a tener buenas promociones, va a haber rebajas por la temporada”, manifestó.

Los tramos que permanecerán cerrados a la circulación de la calle Patoni, son: desde Isauro Venzor hasta Pino Suárez, así como el tramo de Pino Suárez a 5 de febrero.

En esta actividad participarán aproximadamente 40 comerciantes afiliados a la Canacope, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos de temporada , destacando rebajas especiales y prendas abrigadoras como chamarras a precios competitivos.

La representante del sector explicó que la situación económica ha sido complicada para el pequeño comercio, por lo que se espera un repunte significativo en los ingresos.

Asimismo, enfatizó que los recursos obtenidos a través de esta edición del Buen Fin son fundamentales para que los comerciantes puedan asegurar la liquidez que les permita hacer frente al pago de aguinaldos de sus trabajadores y solventar el cierre de año.