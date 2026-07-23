Pequeños comercios de Durango ajustan su plantilla por bajas ventas

La representante en Durango de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Lourdes Macías, reconoció que se han tenido que hacer ajustes entre el personal, debido a las bajas ventas que se registran y para poder mantener abiertos los negocios.

En tal sentido, expuso que además de las bajas ventas, les afecta la informalidad ya que quienes trabajan bajo este esquema no tienen que pagar las mismas contribuciones que ellos.

“Hemos reducido el horario de los trabajadores y aparte una se descansa y la otra entra a trabajar al día siguiente y así. Sí hemos tenido ya problemas de eso. Pidiéndole a la autoridad, más que nada, que nos echen la mano este año de que no les den permiso a tanto informal porque ya nos llenan todo lo que es la calle 5 de febrero, Pino Suárez, parte del Centro Histórico, ya no dejan pasar a la gente, a los comercios que estamos instalados ya de años. Entonces ellos en la informalidad llenan su bolsillo y se van a casa y uno que está establecido está esperanzado a que llegue diciembre o fechas ya muy establecidas, nos quedamos viendo nada más para un lado y para otro y sin embargo tenemos que pagar”, manifestó.

Asimismo, durante el inicio de las vacaciones y por la Feria de Durango bajó hasta un 30 por ciento la venta en los pequeños negocios establecidos en la Zona Centro de la ciudad.