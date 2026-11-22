La percepción de inseguridad en los traslados por carretera sigue siendo uno de los principales retos para el turismo de naturaleza; esto a pesar de que las rutas a destinos como Otinapa se mantienen tranquilas y los visitantes reportan sentirse seguros al llegar a las cabañas, señaló Rafael Sarmiento Aguirre, integrante del Consejo Sierra Madre y empresario del sector.

Al referirse al mercado de Coahuila, y particularmente de Torreón, indicó que el sector compite con destinos como Parras de la Fuente, que ha registrado un importante desarrollo para los paseantes de esa región, además de la percepción en materia de seguridad.

“Ya mucha gente está corriendo para Parras, está corriendo para allá. Por la cuestión, bueno, que les queda cerca, que se está desarrollando y por el tema de seguridad, que ellos sienten que es más seguro ir para allá. Pero bueno, nosotros no podemos cruzarnos de brazos, tenemos que hacer promoción y decirle a la gente. En realidad las carreteras están tranquilas, están bien, pero la percepción sigue. Entonces sí necesitamos hacer campañas en ese sentido de ir disminuyendo esa percepción”, expresó.

Y advirtió que el temor a los desplazamientos carreteros es una preocupación recurrente entre viajeros y turistas , que no es exclusiva de Durango, sino que está presente en distintas partes del país, asociada al miedo a retenes, falsos retenes o posibles hechos violentos en el camino.