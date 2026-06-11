Perciben 'voracidad y elitismo' en cobros relacionados con derechos del Mundial

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, expuso que, en torno a la adquisición de derechos para la transmisión en empresas de servicios, aún hay mucha confusión.

“Sigue habiendo muchas dudas, yo creo que es importante el primer juego para ver qué es lo que va a pasar. Creo que las grandes cadenas seguramente estarán más vigiladas por el tema de los paquetes que se tendrán que comprar. Creo que negocios más pequeños no estarán tan observados y ahí es donde podemos apoyar un poquito la economía local y estar ahí consumiendo”.

Por lo que dijo que los empresarios perciben demasiada voracidad y elitismo.

“Creo que en esta ocasión este Mundial han sido muy voraces y creo que las consecuencias las están pagando, hoteles que no están al 100 por ciento, tipo de paquetes, los alimentos, las entradas, los estadios. Creo que este Mundial ha sido muy elitista, muy caro y en donde podemos verlo la mayoría que es en la televisión, también se quiere hacer un gran negocio, creo que es justo que hagan un negocio porque invierten en pago de derechos y eso, pero creo que vale la pena abrirlo a la sociedad en general”, enfatizó.