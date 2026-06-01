'Perdón por decepcionarte': La dolorosa carta que Emmanuel dejó a su madre para unirse al narco

Los casos de desaparición continúan latentes en México, en días recientes ha circulado la fotografía de un adolescente de 15 años que salió de su casa y dejó una carta como despedida.

Desde entonces, su madre ha hecho todo por tratar de localizarlo, pues las palabras del joven ha detonado más preocupación y ha movilizado a toda la comunidad de Matamoros, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo, cuando Emmanuel Alexander salió de su casa para buscar una "mejor vida" , no sin antes pedirle a su mamá y familia que lo perdonara por elegir ese camino, pero que les regresaría todo el esfuerzo que ha hecho por él.

La dolorosa carta de Emmanuel

Aunque no está fechada, la carta fue escrita en una hoja de libreta, tiene unos tres párrafos y un insistentes "no me busques", esto fue lo que escribió Emmanuel:

Mami: Perdón por no ser el hijo que siempre deseaste, perdón por decepcionarte y perdón por no valorar todo tu esfuerzo. Prometno que algún día te devolveré todo lo que has hecho por mí y por eso me iré a buscar trabajo. No quiero que te pngas triste, esta es la vida que yo quiero tener, es la que siempre me gustó y yo se no es fácil, pero por favor entiéndime. Yo no quiero ser un doctor, un maestro, etc., me iré por el dinero fácil y no puedes evitarlo, de nuevo perdón por ser la decepción de la familia. Te amo mami. Y dile a mis hermanitos que los amo demasiado. Por favor no me busques.

La misiva fue compartido en diversos medios nacionales, dejando conmocionados a los internautas y quienes difundieron la información de Emmanuel para su pronta localización.

¿Qué se sabe de Emmanuel?

Las autoridades comenzaron un intenso operativo de búsqueda, teniendo como resultado la localización del adolescente, dos días después de la denuncia por su desaparición.

Emmanuel fue entregado a su familiares, sin que se detallara dónde y cómo fue encontrado.

Asimismo, no se ha confirmado ningún vículo entre él y algún grupo delictivo, sin embargo, algunas personas señalaron que el lenguaje que utiiza en la carta coincide con narrativas asociadas a la idealización del "dinero fácil".