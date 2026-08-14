Peregrinación a los Lugares Santos transcurre sin incidentes: arzobispo de Durango

En el marco de la peregrinación que se lleva a cabo por séptimo año consecutivo hacia los Lugares Santos en Chalchihuites, Zacatecas, no se registran incidentes relacionados con la inseguridad, informó el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez.

Expuso que los contingentes están integrados por personas de todas las edades que viven una experiencia de fe y fortalecimiento espiritual.