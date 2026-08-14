Peregrinación a los Lugares Santos transcurre sin incidentes: arzobispo de Durango
En el marco de la peregrinación que se lleva a cabo por séptimo año consecutivo hacia los Lugares Santos en Chalchihuites, Zacatecas, no se registran incidentes relacionados con la inseguridad, informó el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez.
Expuso que los contingentes están integrados por personas de todas las edades que viven una experiencia de fe y fortalecimiento espiritual.
“La peregrinación recorre el camino peregrino en paz. Si nos preguntan si ha habido algún incidente: gracias a Dios no. Que si hay involucramiento de gente extraña: no. Es una peregrinación que comenzó en Santa Lucía, en Canatlán. Este año aumentó dos días, es el octavo día de peregrinación y es algo relativamente nuevo en Durango pero que ha crecido mucho y que ha generado mucha esperanza en las familias y especialmente en los jóvenes”, comentó.