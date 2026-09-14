Perfilan cambio en la Presidencia del Poder Judicial en Durango; magistrado deja el cargo

El magistrado Manuel Valadez dejará la Presidencia del Poder Judicial del Estado de Durango a partir de este lunes, por lo que el Pleno del Tribunal perfila la designación de la persona que ocupará dicho cargo.

Por motivos no establecidos, trascendió esta mañana que Valadez Díaz dejaría de ostentar el cargo de Presidente para el que fue electo apenas el 1 de septiembre del 2025; es decir, había trascendido apenas el primero de los tres años para el que fue designado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en caso de una ausencia mayor a seis meses el Pleno del Tribunal Superior de Justicia deberá nombrar una nueva Presidencia para que ocupe el cargo hasta el fin del periodo, pudiendo designarse a aquellos que hubiesen desempeñado la Presidencia interina o Vicepresidencia, lo que se realizará de entre las cuatro personas que hayan obtenido el mayor número de votos en la elección del año pasado.

Sin embargo, en dicha legislación no están previstos casos de renuncia al cargo de Presidencia, sus causales, plazos y procedimientos, sino solamente ausencias como las ya mencionadas.

Ante esta situación, el Pleno del Tribunal sesionó durante la mañana para elegir a la persona que ocupará la Presidencia bajo las condiciones ya mencionadas, sin que hasta el momento se haya definido el resultado de la sesión.