Periferia de la ciudad, la zona más afectada por robos en Durango

Persisten los robos en la ciudad de Durango, afectando con mayor frecuencia a los pequeños negocios de colonias de la periferia, informó la expresidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), capítulo Durango, Beatriz Zamora.

“Sí se siguen presentando situaciones que todavía están controlables. Realmente no se nos ha salido de control ninguna situación, estamos de la mano, una de las dependencias a las que más estamos presionando es a Seguridad Pública para este tipo de situaciones. Sí se han presentado situaciones, pero no fuera de control”, manifestó.

Explicó que en la actualidad se registra una mayor incidencia de robos en los comercios de la periferia , que en los de la Zona Centro, donde se habían registrado más problemas en meses anteriores.

“De todo, está bajo el índice, sin embargo, seguimos atacando porque viene la temporada fuerte para nosotros, en la que tenemos que prepararnos para este tipo de situaciones que se nos presentan en los negocios día a día”, estableció.