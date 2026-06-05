Periodistas duranguenses llaman a dignificar la profesión y fortalecer la unidad del gremio

En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, periodistas duranguenses de la asociación de Periodistas y Profesionales de la Comunicación (Peproc), Asociación Mundial de Mujeres Periodistas (AMMPE), Cronistas Deportivos y el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación de Durango (Colecc) hicieron un llamado a dignificar la profesión, mejorar las condiciones laborales del gremio y fortalecer la unidad entre quienes ejercen esta labor en un contexto cada vez más complejo.

Karla Blanco, joven comunicadora encargada del discurso oficial, destacó que el periodismo continúa siendo una profesión que enfrenta constantes desafíos, desde presiones para publicar o dejar de publicar información, hasta riesgos derivados de la inseguridad que prevalece en diversas regiones del país.

En el homenaje a Francisco Zarco, la periodista señaló que muchos compañeros, en algún momento de su trayectoria, han dudado en difundir una nota por temor a represalias, han tenido que retirar información ya publicada o han evitado investigar determinados temas por cuestiones de seguridad.

Además, reconoció que el ejercicio periodístico está sometido al escrutinio permanente de la sociedad, particularmente a partir del crecimiento de las redes sociales, donde el trabajo de los comunicadores es evaluado constantemente por la opinión pública.

También expuso que el periodismo enfrenta condiciones laborales complicadas. Entre ellas, salarios bajos y la falta de reconocimiento al tiempo, experiencia y conocimientos que requiere la cobertura informativa.

Respecto al panorama nacional, Karla Blanco recordó que recientemente se registró la desaparición de una periodista en Veracruz, hecho que evidenció nuevamente los riesgos que enfrentan los trabajadores de los medios de comunicación en el desempeño de su labor.

Ante esta realidad, planteó que, más allá de las garantías constitucionales sobre la libertad de expresión, uno de los principales retos actuales es dignificar la profesión, promover remuneraciones justas y fomentar la producción de información de calidad.

Asimismo, hizo un llamado a las nuevas generaciones de periodistas para privilegiar el contenido relevante y de interés público, así como a reconocer la trayectoria de quienes han abierto camino dentro del gremio.

Pese a las dificultades, destacó la solidaridad que existe entre reporteros, quienes frecuentemente trabajan en unidad para fortalecer aún más la labor periodística y el compañerismo.

Finalmente, Karla Blanco exhortó a los periodistas a valorar su trabajo, defender la importancia de la libertad de expresión y reconocer el valor de su labor dentro de la sociedad.