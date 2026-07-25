Perritos listos para adopción estarán en la Feria de Durango

Al menos ocho perritos que están listos para adopción y se encuentran bajo resguardo en el Centro de Atención Animal (CAAN) de Durango, serán llevados a las instalaciones de la Feria de Durango este domingo 26 de julio, con el objetivo de que las familias los conozcan y puedan llevarlos a su hogar.

Al CAAN llegan perros y gatos por diferentes circunstancias, incluido el abandono, pero se les brinda la oportunidad de comenzar una nueva historia.

Las mascotas se encontrarán en la zona de Expo Bandas a partir de las 12 del día. La dependencia informó que, aunque hay otros perros bajo resguardo, estos se encuentran en espera de que sus propietarios puedan regresar por ellos.

Además, se activó una campaña que lleva por nombre “Siempre hay un lugar en el hogar”, con el objetivo de encontrar personas comprometidas con realizar una adopción responsable.

El centro ha habilitado los viernes como día destinado a la adopción, para que los interesados puedan acudir a las instalaciones ubicadas en el bulevar de la Juventud 1006A, en Solares 20 de Noviembre, o marcar al teléfono 618 137 8698.

En el CAAN se encuentran al menos otros 17 perritos bajo observación y cuidado, en espera de que sus dueños vayan por ellos, son personas que fueron desalojadas de San José III. De no ser así, posteriormente pasarán a un proceso de adopción.

En redes sociales se presentaron fotografías de estos cachorros para que la gente pueda conocerlos y, quizá, posteriormente ofrecerles una nueva familia que les brinde amor y cuidado.