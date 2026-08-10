Perro desentierra huesos y provoca movilización en la Zona Centro de Durango

La presencia de varios huesos sobre una banqueta de la Zona Centro de la ciudad de Durango provocó la movilización de corporaciones policiacas, luego de que inicialmente se reportara que podrían tratarse de restos humanos.

El hecho ocurrió cerca del mediodía del domingo 9 de agosto, frente a un domicilio ubicado sobre la calle Donato Guerra, casi esquina con Pino Suárez, donde un vecino observó a través de sus cámaras de vigilancia a un perro que llevaba varios huesos en el hocico.

Al salir para verificar lo ocurrido, el hombre alcanzó a distinguir lo que parecía ser parte de una osamenta e incluso creyó observar un cráneo, por lo que decidió comunicarse al número de emergencias 911 ante la posibilidad de que se tratara de restos de una persona.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar y revisaron los huesos encontrados sobre la banqueta. Posteriormente se confirmó que no correspondían a restos humanos, sino a una osamenta de origen animal.

Una vez descartada cualquier situación relacionada con un posible hecho delictivo, las autoridades dieron por concluida la intervención y se retiraron del lugar. El reporte, que inicialmente generó alarma entre quienes se encontraban en la zona, quedó finalmente como una falsa alerta de hallazgo de restos humanos.