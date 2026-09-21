Perro muerde en la cabeza a niña de cuatro años, en Durango; termina hospitalizada

Una niña de apenas cuatro años de edad tuvo que ser trasladada al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, luego de sufrir la mordedura de un perro que le provocó lesiones en la cabeza y una oreja.

El ingreso de la pequeña se registró aproximadamente a las 00:45 horas de este lunes 21 de septiembre, cuando fue llevada al área de Urgencias para recibir atención médica.

Por tratarse de una menor de edad, su identidad se mantiene bajo reserva; de acuerdo con el reporte inicial, presentaba heridas ocasionadas por la mordedura del animal tanto en la región de la cabeza como en una de sus orejas.

Personal médico procedió a valorar las lesiones y proporcionar la atención correspondiente, mientras que el caso fue notificado a las autoridades para conocer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Hasta el momento no se proporcionaron detalles sobre el lugar donde sucedió el ataque, las características del perro o si se trataba de un animal propiedad de la familia. Tampoco se precisó la gravedad de las lesiones de la pequeña.