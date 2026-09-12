Perro se le atravesó y terminó hospitalizado tras caer de su moto

Un joven motociclista originario del municipio de Santiago Papasquiaro terminó en el Hospital General 450, en la ciudad de Durango, luego de sufrir un accidente cuando un perro se atravesó repentinamente en su camino.

El ingreso fue reportado a las autoridades alrededor de las 22:00 horas del viernes 11 de septiembre, por lo que personal de la Policía Investigadora de Delitos acudió al nosocomio para entrevistarse con el lesionado y conocer cómo había ocurrido el percance.

El joven fue identificado como Jesús Ramiro Escobedo Valdez, quien tiene su domicilio en la localidad Ciénega de Nuestra Señora, perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro.

Según relató a los investigadores, el accidente había ocurrido desde aproximadamente las 02:00 horas del pasado 5 de septiembre, cuando conducía una motocicleta de la marca Italika, cilindrada 150, color rojo.

Jesús Ramiro circulaba por una vialidad conocida como La Recta y, al encontrarse a la altura de un establecimiento Modelorama, repentinamente un perro se atravesó frente a la motocicleta.

El joven no logró evitar al animal y, tras impactarlo, perdió el control de la unidad para posteriormente caer sobre la superficie de rodamiento, resultando con diversas lesiones.

Finalmente, el motociclista acudió por sus propios medios al Hospital General 450 para recibir atención médica. Personal investigador tomó conocimiento del accidente y recabó su declaración para integrar la información correspondiente sobre el percance.