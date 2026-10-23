Persecución del Ejército termina en carambola sobre el puente Francisco Villa; hay un detenido

Una persecución protagonizada por elementos del Ejército Mexicano y el conductor de un vehículo particular terminó en una aparatosa carambola sobre el puente del bulevar Francisco Villa, en la ciudad de Durango, donde al menos cuatro unidades resultaron involucradas y se generó un severo congestionamiento vial.

Los hechos se registraron durante la tarde de este viernes 23 de octubre, cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional le marcó el alto al conductor de un automóvil de la marca Kia, mientras circulaba por las inmediaciones de la Ciudad Industrial; sin embargo, este hizo caso omiso a las indicaciones de los militares y emprendió la huida.

En su intento por escapar, el automovilista ingresó en sentido contrario a la circulación sobre el puente Francisco Villa, utilizando el carril destinado al tránsito de sur a norte, situación que provocó una colisión múltiple en la que se vieron involucrados por lo menos tres vehículos particulares y un autobús de transporte turístico.

La magnitud del percance generó alarma entre los automovilistas que circulaban por dicho sector de la ciudad, debido a que varias unidades quedaron atravesadas sobre la vialidad. Pese a lo aparatoso del accidente, los primeros reportes no indican personas con lesiones de gravedad.

Tras la colisión, elementos del Ejército Mexicano lograron asegurar al conductor del automóvil Kia, quien quedó bajo custodia de las autoridades militares, en tanto se determina su situación jurídica y se esclarecen las circunstancias que originaron la persecución.

El accidente ocasionó un caos vial sobre el bulevar Francisco Villa, una de las principales arterias de circulación de la capital duranguense, debido a la obstrucción de los carriles por los vehículos siniestrados, lo que provocó largas filas de automovilistas y complicaciones para quienes transitaban por la zona.