Persiste el calor en Durango este martes y disminuirán las lluvias: Conagua

Para este martes se espera un ambiente caluroso y cielo mayormente soleado en la ciudad de Durango, mientras que las probabilidades de lluvia se reducen considerablemente en la mayor parte del estado, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El Departamento de Meteorología e Hidrología de la dependencia federal informó que las únicas posibilidades de precipitación se concentran en la zona serrana , donde podrían registrarse lluvias ligeras de entre cero y cinco milímetros.

En el resto del territorio estatal no, por lo que las probabilidades de lluvia prácticamente desaparecen para este martes.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la zona norte y en los municipios de La Laguna que colindan con el estado de Coahuila.

Para la ciudad de Durango se espera un día con cielo mayormente soleado, vientos de hasta 30 kilómetros por hora y temperaturas que oscilarán entre los 15 grados centígrados por la mañana, 34 grados por la tarde y 24 grados durante la noche.

Respecto a las temperaturas registradas la mañana de este lunes, los valores mínimos más elevados se reportaron en Topia y Tamazula, con 25 grados; Cuencamé y Lerdo alcanzaron los 24 grados; Indé registró 20; Santiago Papasquiaro, 18; mientras que Ocampo y Guadalupe Victoria reportaron 17 grados. En la ciudad de Durango la temperatura mínima fue de 16.9 grados centígrados.

En cuanto a las temperaturas máximas registradas el lunes, Santiago Papasquiaro alcanzó los 39 grados; Topia, 38; Tamazula, Cuencamé y Lerdo, 36; Ocampo llegó a 35 grados; mientras que Indé y Tepehuanes reportaron 33 grados. En la capital del estado la temperatura máxima fue de 30.9 grados centígrados.