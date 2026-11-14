Persiste en Durango rechazo a la vacuna contra Covid por temor a efectos secundarios 

La aceptación de la vacuna contra Covid sigue siendo menor entre la población en comparación con la de influenza, debido principalmente al temor que persiste por los efectos secundarios que algunas personas experimentaron durante la pandemia.

Alicia Esparza Aldaba, responsable del programa de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud de Durango, reconoció que todavía existe resistencia entre la población para aplicarse el biológico contra el coronavirus, a pesar de que actualmente se utilizan vacunas actualizadas para proteger contra las variantes que circulan.

Como referencia de esta diferencia, señaló que por cada 10 vacunas contra la influenza que se aplican, aproximadamente cuatro corresponden a Covid, lo que refleja una menor demanda de este último biológico.

Explicó que parte de esta resistencia está relacionada con las experiencias que dejó la emergencia sanitaria, pues algunas personas reportaron efectos adversos más notorios después de recibir las primeras vacunas contra el coronavirus, situación que todavía genera desconfianza.

También influye la percepción de que quienes se vacunaron hace cinco años ya no necesitan otra dosis; sin embargo, aclaró que esta idea es equivocada, debido a que el virus continúa mutando y las variantes actuales no son las mismas que circulaban durante la pandemia.

Esparza Aldaba indicó que actualmente se están aplicando vacunas de Pfizer y Moderna, formuladas y actualizadas de acuerdo con los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por ello, destacó la importancia de que la población considere la vacunación contra Covid como una medida anual, al igual que ocurre con la influenza, debido a los cambios que presentan estos virus en su composición.

La responsable del programa de Enfermedades Transmisibles reconoció que el miedo, la desinformación y las experiencias anteriores siguen siendo obstáculos para incrementar la cobertura.

Ante ello consideró necesario informar a la población que los biológicos actuales no son los mismos que se utilizaron al inicio de la emergencia sanitaria.