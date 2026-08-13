Persiste una deuda con los adultos mayores; aún hay casos de abandono y discriminación

En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Primer Parlamento de las Personas Adultas Mayores, donde se hizo énfasis en el lugar prioritario que debe tener este sector de la población.

Como coordinadora de la Subcomisión de Atención a las Personas Adultas Mayores la diputada federal, Patricia Jiménez, destacó que escuchar a quienes han dedicado gran parte de su vida a construir sus familias y comunidades debe ser una prioridad. Y señaló que este encuentro representa una oportunidad para que sean las propias personas mayores quienes expresen sus necesidades, preocupaciones y propuestas.

Agregó que no debe existir ningún espacio para la discriminación, las burlas o los comentarios que atenten contra la dignidad de las personas adultas mayores.

“Rechazamos enérgicamente cualquier discriminación en contra de las personas adultas mayores. Dignificar y empoderar a nuestros adultos mayores sigue siendo una deuda que debemos atender”, admitió.

Y es que, las personas adultas mayores no son solo beneficiarias de programas sociales; sino personas con derechos, que deben contar con acceso a la salud, seguridad social, vivienda, movilidad y justicia, además de vivir libres de violencia.

Sin embargo, reconoció que todavía existen problemas que afectan a muchas familias, como el abandono, la soledad, la violencia familiar, las dificultades económicas, los problemas para acceder a servicios de salud y las barreras que enfrentan algunas personas mayores para realizar trámites o utilizar nuevas tecnologías.

“Estas realidades no deben normalizarse. Tenemos la obligación de construir condiciones para que todas las personas puedan envejecer con seguridad, autonomía y dignidad”, señaló.

Por lo que el Parlamento no debe quedar solamente en un encuentro, sino convertirse en el punto de partida para construir propuestas y políticas públicas que realmente respondan a las necesidades de las personas mayores.

Asimismo, se debe propiciar que en México ninguna persona adulta mayor tenga que elegir entre comprar alimentos o medicamentos, donde nadie sea abandonado y donde la experiencia de las personas mayores sea reconocida y valorada.