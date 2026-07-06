Persisten cancelaciones de cirugías en el HGZ No. 1 del IMSS por falta de insumos

En el Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan las cancelaciones de cirugías debido a la falta de insumos, de acuerdo con los reportes realizados por familiares de pacientes afectados.

Desde hace varios meses, El Siglo de Durango ha recibido testimonios de derechohabientes a quienes se les informa que sus procedimientos quirúrgicos no podrán realizarse por la carencia de material médico.

En algunos casos, los pacientes son advertidos desde antes de que se programe la intervención quirúrgica. Según relatan, especialistas les informan que no hay "insumos” y que, por ello, no pueden garantizar que la cirugía se lleve a cabo durante este año.

Ante esta situación, muchos pacientes, principalmente adultos mayores, optan por buscar atención médica en hospitales particulares. Sus familiares han tenido que realizar gastos considerables para cubrir el costo de las intervenciones.

Sin embargo, también existen casos de pacientes cuya cirugía ya había sido programada y que, cuando están a punto de ingresar al quirófano, reciben la notificación de que el procedimiento queda suspendido. Al solicitar una explicación, la respuesta es la misma: no hay insumos.

Tras la cancelación, los pacientes son enviados de regreso a sus domicilios con medicamentos, principalmente para el control del dolor, y se les solicita acudir nuevamente al área de programación para recibir una nueva fecha para su intervención.