Persisten cancelaciones de cirugías en el ISSSTE tras la tromba del 5 de agosto

Las cirugías programadas en el Hospital Santiago Ramón y Cajal del ISSSTE permanecen suspendidas desde el pasado 5 de agosto, fecha en que se registró la tromba que afectó a la ciudad de Durango. Hasta el momento, las autoridades de la institución no han informado oficialmente las causas de esta situación.

A la redacción de El Siglo de Durango han llegado numerosas quejas de pacientes y familiares, quienes señalan que la dirección del hospital ha cancelado las intervenciones quirúrgicas que ya estaban programadas.

De acuerdo con los afectados, el único argumento que les han proporcionado es que los quirófanos permanecen en "contingencia", sin ofrecer mayores explicaciones. Sin embargo, otras versiones indican que la tromba del 5 de agosto provocó afectaciones en el área de quirófanos y que únicamente quedó en funcionamiento el correspondiente al servicio de Urgencias.

La mayoría de las inconformidades corresponden a pacientes cuyas cirugías fueron pospuestas sin que se les haya asignado una nueva fecha, pese a que ya contaban con los estudios preoperatorios, los cuales, en algunos casos, deberán realizar nuevamente.

Otros pacientes han sido canalizados a hospitales del ISSSTE en Torreón; sin embargo, algunos de ellos posteriormente fueron enviados al Hospital General de Gómez Palacio. Las referencias corresponden principalmente a procedimientos de ortopedia, mientras que las cirugías suspendidas en Durango abarcan otras especialidades, incluidas algunas oftalmológicas.

Sobre esta situación, la Delegación Estatal del ISSSTE en Durango únicamente ha informado que se encuentra revisando con las oficinas centrales qué información puede hacerse pública.

Mientras tanto, las cancelaciones de cirugías continúan registrándose de manera cotidiana en el Hospital Santiago Ramón y Cajal.

Mal servicio del área médica

También llegó el reporte de un mal servicio del personal médico y de enfermería, que incluso provocó que una mujer de 19 semanas de embarazo perdiera su producto porque nadie la atendía a pesar de los fuertes dolores que registraba.

La mujer llegó embarazada el 31 de julio a la sala de urgencias con un fuerte dolor abdominal y, a pesar del mismo, no la atendieron y solo la dejaron en espera. La adolescente, con fuertes dolores, fue al baño y se encerró y, como no salía, otra mujer que estaba de acompañante de una paciente empezó a tocarle en el baño, pero sin respuesta.

Se tuvo que hablar a seguridad para poder abrir la puerta a golpes y, cuando entraron, la adolescente estaba tirada en el piso sangrando en el baño. Al final le tuvieron que hacer un legrado.