Persisten las lluvias en Durango; prevén precipitaciones intensas en la sierra este miércoles

Las lluvias continúan en la mayor parte del estado y para este miércoles se pronostican precipitaciones en los 39 municipios, con mayor intensidad en la región serrana, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Durante las últimas horas se registraron lluvias fuertes en los municipios de San Bernardo, Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal, Topia, Súchil y Tamazula.

El pronóstico indica que los municipios de la sierra podrían registrar lluvias intensas, mientras que en las zonas cercanas se esperan precipitaciones de intensidad moderada y, para el resto del estado, lluvias ligeras.

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas la mañana del martes, la más baja fue de 6.5 grados centígrados en La Rosilla, municipio de Guanaceví. También se reportaron nueve grados en San Bernardo; 11 en Hidalgo; 13 en Nuevo Ideal, Súchil y la ciudad de Durango.

Se registraron 14 grados en Vicente Guerrero; 15 en Canatlán; 16 en Ocampo; 17 en Santiago Papasquiaro y Guadalupe Victoria; 21 en Cuencamé, Lerdo y Topia, y 23.5 grados en Tamazula.

Las temperaturas máximas continúan descendiendo debido a la nubosidad y a las lluvias registradas, principalmente durante las tardes. La mayor temperatura del martes fue de 36 grados en Ocampo, Topia, Cuencamé y Lerdo; 35 en Tamazula; 33 en Santiago Papasquiaro; 30 en Súchil y 29.5 grados centígrados en la ciudad de Durango.