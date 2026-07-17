Clima en Durango: ¿Se esperan lluvias este sábado 18 de julio en la capital?, esto dice la Conagua

Durante las últimas horas, los municipios de Guanaceví, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Súchil, Poanas y Pueblo Nuevo, fueron las regiones con mayor registro de lluvias en la entidad. En el marco de las vaciones de verano 2026 y el inicio de la fiestas de la ciudad, los duranguenses se preguntan si habrá lluvias este sábado 18 de julio, ¿qué sabemos al respecto?

¿Habrá lluvias en Durango capital este 18 de julio?

Las condiciones atmosféricas favorecerán este sábado la continuidad de las lluvias en prácticamente todo el estado de Durango, con precipitaciones de moderadas a fuertes en diversos municipios e intensas en gran parte de la zona serrana, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para la ciudad de Durango se espera un día mayormente nublado desde las primeras horas, con una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 28 y alrededor de 16 grados por la noche. Asimismo, se prevén rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Así fueron las temperaturas en Durango este viernes 17 de julio

En cuanto a las temperaturas mínimas registradas la mañana del viernes, La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, volvió a reportar el valor más bajo de la entidad, con 6.5 grados centígrados.

También se registraron 10 grados en Hidalgo y El Salto; 13 en Nuevo Ideal; 14 en Súchil y la ciudad de Durango; 15 en Vicente Guerrero y Poanas; 16 en Santiago Papasquiaro y Tepehuanes; 17 en Canatlán y Guadalupe Victoria; 21 en Lerdo y Topia, y 25 grados en Cuencamé y Tamazula.

Topia y Tamazula, los más calurosos

Respecto a las temperaturas máximas del jueves, Topia alcanzó los 38 grados, seguido de Tamazula con 37; Cuencamé y Santiago Papasquiaro con 33; Tepehuanes con 30; Ocampo con 29; Súchil, Vicente Guerrero y Poanas con 28, mientras que la ciudad de Durango registró una máxima de 27 grados.