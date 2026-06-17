Persisten las lluvias en Durango; prevén precipitaciones para este jueves 18 de junio

Las probabilidades de lluvia se mantienen para este jueves en todo el estado de Durango, aunque las precipitaciones más intensas se esperan en la zona serrana. En la capital del estado se pronostican lluvias moderadas durante la tarde y noche, coincidiendo con el horario del partido de la Selección Mexicana.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), continuarán las lluvias de moderadas a fuertes en la franja de la Sierra Madre Occidental, desde los municipios de Guanaceví hasta Mezquital.

Para el resto de la entidad, incluyendo la región centro, el norte y la Comarca Lagunera, se prevén lluvias ligeras a moderadas, además de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, principalmente en municipios como Tlahualilo, Mapimí, Gómez Palacio y Lerdo.

En el municipio de Durango las probabilidades de lluvia son elevadas, especialmente durante la tarde y noche. Asimismo, se esperan vientos de hasta 25 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, para la ciudad de Durango se pronostica una mínima de 16 grados centígrados por la mañana, una máxima de 32 grados durante la tarde y nuevamente 16 grados por la noche.

Durante la mañana del miércoles se registraron las temperaturas mínimas más bajas del estado en San Bernardo, con nueve grados; Hidalgo, con 11; y Súchil y la sierra de Navíos, en el municipio de Durango, con 13 grados.

En la mancha urbana de la capital se reportó una temperatura mínima de 16.4 grados; en Santiago Papasquiaro y Lerdo fue de 19; en Indé, de 20; en Cuencamé, de 21; en Topia, de 23.5; mientras que la mínima más alta se registró en Tamazula, con 24.4 grados centígrados.

Las temperaturas máximas continúan por debajo de los 40 grados. La más elevada se reportó en Topia, con 38 grados; seguida de Santiago Papasquiaro, con 35; Ocampo, con 34; Tamazula, con 32.5; Cuencamé, con 31; Lerdo y Súchil, con 30; y la ciudad de Durango, con 29.5 grados centígrados.