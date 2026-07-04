Persisten lluvias en la sierra de Durango; pronóstico se mantiene para este domingo 5 de julio

Las condiciones para lluvias persistirán durante la tarde de este sábado en gran parte del estado de Durango, principalmente en la zona serrana, y el pronóstico se mantendrá para este domingo, de acuerdo con el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reporte indica que las precipitaciones más importantes registradas en las últimas horas ocurrieron en el municipio de Tamazula, donde se acumularon 47 milímetros de lluvia.

Le siguieron la zona de Navíos, en la sierra del municipio de Durango, con 37 milímetros; Súchil registró 12 milímetros; Topia y Tepehuanes, 10 milímetros cada uno; Ocampo acumuló seis milímetros y Vicente Guerrero cinco.

Para este domingo continuará la probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes en toda la franja serrana, desde los municipios de Guanaceví y Tamazula, al norte, hasta Pueblo Nuevo y Mezquital, al sur.

En el resto del estado también se prevén precipitaciones ligeras y aisladas, aunque no se descarta que en algunas zonas no se registren lluvias.

En cuanto a las temperaturas, para este domingo se espera en la ciudad de Durango un día mayormente nublado, con probabilidades casi nulas de lluvia. La temperatura mínima será de 16 grados centígrados, la máxima alcanzará los 31 grados y por la noche el termómetro descenderá a 20 grados. Además, se pronostican rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Durante la mañana de este sábado, la temperatura más baja del estado se registró en La Rosilla, municipio de Guanaceví, con 6.5 grados centígrados. San Bernardo reportó siete grados; Hidalgo, 10; Tepehuanes, 11, y tanto Vicente Guerrero como la ciudad de Durango registraron una mínima de 14 grados.

En Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro y Canatlán la temperatura mínima fue de 16 grados; en Lerdo alcanzó los 20; en Indé, 21; en Topia y Tamazula, 22, y en Cuencamé, 23 grados centígrados.