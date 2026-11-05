Persisten presiones para transferir a enfermeras del Hospital Materno Infantil a centros de salud

Continúa el hostigamiento contra las enfermeras con más de 30 años de antigüedad a quienes pretenden retirar del Hospital Materno Infantil de Durango. Hasta el momento, solo dos trabajadoras han aceptado su traslado a un Centro de Salud, aunque bajo la condición de que sea uno cercano a sus domicilios.

Desde el viernes de la semana pasada, las enfermeras fueron informadas de que serían removidas a distintos centros de salud, por lo que se les pidieron aceptar el cambio.

Sin embargo, las trabajadoras rechazaron la propuesta al señalar que este movimiento representaría una reducción salarial de al menos 30 por ciento, debido a que perderían algunas prestaciones y el Concepto 30, una compensación que se otorga al personal que labora en áreas de riesgo dentro del hospital.

Durante el transcurso de la semana, personal del Hospital Materno Infantil y de la Secretaría de Salud se reunieron con las enfermeras para reiterarles que serían removidas y solicitarles que firmaran de común acuerdo.

De negarse, les advirtieron que tendrían que presentar documentación oficial para acreditar sus nombramientos como enfermeras especialistas o responsables de área.

Rocío Maldonado señaló que, en su caso, el nombramiento como enfermera especialista le fue otorgado por las propias autoridades del entonces Hospital General, hoy Materno Infantil, desde el año 2013.

"Ahora quieren que justifiquemos con títulos y demás papeles que estamos capacitadas para ese puesto, cuando nuestra experiencia de tantos años nos da la capacidad para el trabajo y el puesto que tenemos. Otras recibieron su ascenso antes de 2013 y ahora nos piden que lo demostremos con papeles, por favor", expresó.

Agregó que desde hace más de una década su salario está registrado como el de una enfermera especialista, por lo que consideró que la exigencia de documentos es una medida para presionarlas a aceptar el cambio.

"Y hasta ahora se les ocurre pedirnos papeles; es solo una forma de acosarnos para que aceptemos el cambio", sostuvo.

En la reunión, únicamente dos enfermeras manifestaron estar dispuestas a aceptar el traslado, pero establecieron algunas condiciones entre ellas algunas económicas.

Finalmente, la única que les autorizaron fue que fueran asignadas a un Centro de Salud cercano a sus domicilios, aunque esto no evita la pérdida de prestaciones y compensaciones que implica dejar el hospital.

Ante esta situación, Rocío Maldonado aseguró que su intención es jubilarse como enfermera del Hospital Materno Infantil y que únicamente una enfermedad la obligaría a retirarse antes.

Como parte de lo que considera una incongruencia en estos movimientos, señaló que las enfermeras del Centro de Salud Carlos León de la Peña, a quienes pretenden trasladar al Materno Infantil, también han manifestado su inconformidad porque desean permanecer en ese lugar.