Las bajas temperaturas continúan intensificándose durante las mañanas en buena parte del estado de Durango, con registros de hasta 7.5 grados centígrados bajo cero en la zona serrana.

Para este viernes se espera nuevamente frío en las primeras horas del día, además de abundante nubosidad, aunque sin condiciones para la presencia de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, actualmente ningún frente frío está afectando directamente a la entidad; sin embargo, el séptimo sistema frontal de la temporada ya comenzó a ingresar al país por Baja California, por lo que sus efectos podrían hacerse presentes en Durango durante el fin de semana.

Mientras tanto, las temperaturas continúan descendiendo, principalmente en las zonas altas. Durante la mañana de este jueves, la comunidad de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, registró 7.5 grados centígrados bajo cero, mientras que en San Bernardo el termómetro descendió a 3.5 grados negativos.

En la zona serrana del municipio de Durango, específicamente en la comunidad de Navíos, se reportaron dos grados bajo cero, mientras que, en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, la temperatura mínima fue de tres grados centígrados.

En Santiago Papasquiaro y en la zona sur de la ciudad de Durango se registraron cuatro grados; Hidalgo reportó cinco, Poanas seis, mientras que Canatlán, Vicente Guerrero y la capital del estado tuvieron mínimas de siete grados.

Por su parte, Lerdo, Indé y Guadalupe Victoria registraron nueve grados centígrados.

Clima para el viernes 20 de noviembre

Para este viernes se pronostican nuevamente temperaturas bajo cero en las regiones serranas y valores de un solo dígito en varios municipios, además de condiciones de cielo mayormente nublado, pero sin posibilidades de precipitaciones.