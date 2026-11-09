Personal de módulos del INE en Durango se suma a protesta nacional; pide mejora salarial y laboral

La atención al público para tramitar la credencial para votar se encuentra suspendida en los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicados en Jardines, Zarco y Domingo Arrieta, en la ciudad de Durango, debido al paro laboral convocado por trabajadores del organismo para este lunes 9 de noviembre.

La protesta forma parte de una movilización nacional de personal de los Módulos de Atención Ciudadana, que reclama mejoras salariales y laborales. En Durango capital, los tres módulos mencionados no realizan trámites durante la jornada de paro.

Los trabajadores exigen que sus percepciones se eleven al equivalente de dos salarios mínimos y rechazan el incremento de seis por ciento ofrecido por el INE, que se aplicaría a partir de enero de 2027 únicamente al personal con nivel FA1.

En los mensajes difundidos por los inconformes, quienes reportan ingresos mensuales inferiores a 10 mil 500 pesos, también reclaman mejores condiciones de trabajo, equipo adecuado, respeto a sus prestaciones y oportunidades de ascenso. Refieren jornadas con exceso de carga laboral, cursos obligatorios fuera de horario y falta de tiempo suficiente para tomar alimentos.

Su pliego de exigencias establece que no habrá acuerdo sin una cantidad salarial definida, una fecha de pago y un oficio firmado que precise los compromisos y sus plazos. Los trabajadores sostienen que no solicitan una concesión, sino el reconocimiento de derechos laborales que consideran pendientes.

El conflicto ocurre después de que el INE ofreció un aumento de seis por ciento para el personal de menor nivel salarial, además de revisar aspectos como los descansos, las vacaciones, la capacitación y el suministro de materiales para los módulos. Sin embargo, la propuesta no logró detener la convocatoria al paro.

A nivel nacional, la suspensión fue convocada por trabajadores de los módulos de atención ciudadana, donde se realizan trámites de inscripción, actualización y reposición de la credencial para votar. La protesta podría afectar un servicio que atiende diariamente a miles de personas en el país.

Hasta el momento, no se cuenta con información que permita confirmar si el personal de los módulos de Lerdo y Gómez Palacio también se sumó a la suspensión, por lo que el alcance del paro en esos municipios permanece incierta.