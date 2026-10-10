Personal de Servicios Públicos no puede ingresar a las escuelas duranguenses

Aunque el personal de Servicios Públicos Municipales puede apoyar a las escuelas y otras instituciones educativas con la recolección de basura u objetos que no lleva el camión recolector, no puede realizar podas ni labores de limpieza o rehabilitación al interior de sus instalaciones.

El titular de la Dirección de Servicios Públicos, Felipe de Jesús Cortez Aragón, declaró que lo único que atienden dentro de las instituciones, tanto de gobierno como privadas, es la recolección programada de residuos de poda o jardín.

“No podemos pintar, no podemos ponerles alumbrado público adentro de las instituciones, no podemos tampoco realizarles obras de jardinería, porque para eso tienen las instituciones plazas y contratos de gente de mantenimiento”, declaró.

Mencionó que las escuelas deben contar con programas de rehabilitación de sus espacios e incluso reciben recursos para realizar mejoras.

El funcionario reconoció que son muchas las escuelas que hay en el municipio y que, para poder brindarles atención, se necesitarían al menos cuatro direcciones de Servicios Públicos.

“Son miles de escuelas las que hay en el estado, y aquí en el municipio no nos quedamos atrás. Y no podemos generalizar, porque algunas cuantas que nos hacen llegar de manera continua temas, incluso que quieren que les pongamos postes y alumbrado público adentro, pues no podemos”.

El funcionario señaló que la dependencia recibe numerosas solicitudes de servicio cada semana para realizar diferentes acciones, las cuales se reportan a través del 072.