Personas agresivas, ruido y violencia familiar, entre los principales reportes al 911

Las solicitudes de auxilio realizadas mediante el número de emergencias reflejan parte de las situaciones que con mayor frecuencia alteran la seguridad y tranquilidad de los hogares y espacios públicos del país.

Durante 2025, las instituciones de seguridad pública estatales registraron 13 millones 745 mil 944 incidentes de emergencia derivados de llamadas al sistema 911, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025, presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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La cifra representó un incremento del 2.8 por ciento en comparación con lo reportado durante 2024.

Sin embargo, el propio organismo aclaró que una llamada procedente puede incluir uno o más incidentes, por lo que el número presentado no corresponde necesariamente a la misma cantidad de comunicaciones telefónicas recibidas.

¿Qué se reportó con mayor frecuencia?

Las personas agresivas encabezaron los incidentes notificados al 911 durante 2025, con 754 mil 385 registros, equivalentes al 5.5 por ciento del total.

En segundo lugar apareció el ruido excesivo, con 664 mil 120 reportes, mientras que la violencia familiar ocupó la tercera posición, con 568 mil 64 casos. Estos dos conceptos concentraron el 4.8 y 4.1 por ciento, respectivamente.

También figuraron entre los incidentes más recurrentes las personas sospechosas, con 501 mil 973 registros; la violencia de pareja, con 281 mil 410, y la violencia contra la mujer, con 216 mil 170.

Por otra parte, se contabilizaron 214 mil 18 reportes de alteración del orden público por personas alcoholizadas, 93 mil 336 por consumo de alcohol en la vía pública y 90 mil 540 relacionados con consumo de drogas en espacios públicos.

Las detonaciones de arma de fuego generaron 85 mil 328 incidentes, mientras que los avisos sobre personas no localizadas sumaron 52 mil 338.

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Aumentan reportes por menores extraviados e inundaciones

Al comparar los resultados de 2024 y 2025, sin incluir a la Ciudad de México por falta de información comparable, el mayor incremento se presentó en los incendios de comercios, que pasaron de 10 mil 832 a 16 mil 244 casos, un aumento del 50 por ciento.

Los reportes por menores extraviados crecieron 13.4 por ciento, al pasar de 26 mil 267 a 29 mil 798. Las inundaciones, por su parte, aumentaron 10.7 por ciento, con 13 mil 24 incidentes durante el último año.

En contraste, disminuyeron los registros de incendios forestales, fugas o derrames de sustancias químicas y robos de vehículos particulares con violencia.

La información forma parte del censo publicado por el Inegi este 13 de agosto.