Personas con VIH no están obligadas a revelar su diagnóstico en el trabajo: Tadeo Campagne

Ni en Durango ni a nivel nacional las personas con VIH están obligadas a revelar su diagnóstico durante una entrevista de trabajo o una vez que ya se encuentran en un espacio laboral. Si una empresa solicita un examen médico y niega una vacante o despide a una persona debido a su estado de salud, incurre en discriminación.

El activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+, Tadeo Campagne, aseguró que nadie está obligado por ley a dar a conocer esa información, ya que se trata de un dato privado. Sin embargo, apuntó que en Durango este tipo de discriminación contra personas que viven con VIH o alguna otra infección de transmisión sexual continúa presentándose.

“Conocer tu estado serológico es tuyo, es privado, es personal y no hay ninguna ley que te obligue a poderlo informar. Tiene que ver mucho con esta parte: mi cuerpo, mi decisión. Obviamente, hay personas que han perdido su espacio laboral o les incapacitan, por ejemplo, para poder ejercer algún oficio”.

Dijo que tanto la ley como los protocolos de salud son claros y que una persona que vive con VIH, si se encuentra en tratamiento y tiene una carga viral indetectable, no representa un riesgo de transmisión del virus. Sin embargo, señaló que todavía se solicitan exámenes médicos como requisito para acceder a algunas vacantes, incluso en áreas como la cocina.

“Si la persona que vive con VIH está apegada a su tratamiento, lleva antirretrovirales, tiene acceso a ellos y atención de salud, llega un momento en que sus cargas virales bajan tanto en el cuerpo que se vuelve indetectable, intransmisible”.

En el ámbito laboral o incluso en una relación de pareja, reiteró que “nadie puede demandarte, discriminarte, violentarte o criminalizarte por no haberlo dicho”.

Puntualizó que la mayoría de los pacientes que viven con VIH en Durango están en esta situación indetectable, intransmisible.