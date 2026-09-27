Reanudan labores de búsqueda por desaparecidos tras tromba en Guanaceví; uno sería un minero

Tres personas —dos hombres y una mujer— se encuentran desaparecidas tras la fuerte tromba registrada en la cabecera municipal de Guanaceví, luego de ser arrastradas por la corriente del arroyo a bordo de una camioneta.

En entrevista para El Siglo de Durango, el alcalde de Guanaceví, Rogelio Ayala, confirmó que los trabajos de rescate fueron suspendidos durante la noche del sábado debido a la falta de luz, la lluvia persistente y el peligro en la zona. Las labores se reanudan este domingo.

El edil detalló que ya se comunicaron del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para incorporarse en el operativo de búsqueda.

Rogelio Ayala explicó que la tarde del sábado se registró una tromba tanto en la cabecera municipal como en las zonas altas , lo que provocó una fuerte crecida del arroyo.

La corriente arrastró tres camionetas: dos de ellas estaban descompuestas y estacionadas, mientras que sobre la tercera se desconoce cómo fue alcanzada por la fuerza del agua y en qué momento se incorporó en la corriente de agua.

Respecto a este último vehículo, en los videos difundidos en redes sociales se observa a una persona asomándose por una de las ventanas . Sin embargo, el edil precisó que en la unidad presuntamente viajaban tres personas y que, aunque el vehículo terminó varado en uno de los puentes del arroyo, al momento de rescatarlo se encontraba vacío.

​"Creemos que quienes viajaban en la unidad saltaron y se los llevó la corriente, porque al sacar la camioneta del arroyo no había nadie adentro", señaló el alcalde.