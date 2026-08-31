Personas que deambulaban por las calles de Durango han recuperado su vida y su familia

En un año se ha rescatado a 100 personas que se encontraban en situación de calle “en condiciones inhumanas o poco más que eso”, afirmó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Arturo Galindo Cabada.

Expuso que muchas de estas personas en una primera instancia son intervenidas y posteriormente trasladadas a la Casa Hogar “Jesús mi esperanza” donde se trabaja para que recuperen su familia, su identidad legal y su vida en general.

“Hemos logrado atender a alrededor de 100 personas ya y la mayoría de ellas se han recuperado, muchas de ellas inclusive reintegradas ya a la sociedad y a las familias (...) tenemos ahorita alrededor de unas 25 personas en casa hogar, otras más están en los centros de rehabilitación y el resto, la mayoría de ellas, ya reincorporadas”, mencionó.

Enfatizó que esto ha sido gracias al apoyo de empresas y sociedad civil, quienes han aportado lo necesario para que estas personas puedan recuperar su dignidad.

Asimismo, dijo que esto ha permitido una reducción en el número de personas en las calles, ya que anteriormente era muy común verlas en el Centro o los bulevares.

“Ya ni siquiera tenían capacidad para pedir limosna, solamente estaban tirados en una banqueta o en un jardín y hoy ya es raro ver a alguna persona en estas condiciones”, comentó.

No obstante, reconoció que todavía hay personas en estas condiciones, por lo que se sigue trabajando para avanzar.