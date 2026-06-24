Pese a aumentos en materias primas, precio del pan se mantiene estable

Aunque ha habido incrementos en las materias primas, no han sido tan significativos, por lo que se han absorbido por parte de las panaderías, evitando afectación al consumidor final, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) capítulo Durango, Fernando Flores Gómez.

“Los incrementos que hemos obtenido en las materias primas han sido, digamos, en un tema pues controlables por nosotros y, haciendo un poquito de malabares, hemos podido mantener el precio del producto y eso muy probablemente vaya a seguir”, adelantó.

Por lo que hay una buena expectativa de que el resto del año se mantenga el precio promedio del pan.

“El pan dulce sigue oscilando en un promedio de 12 a 14, 15 pesos; y el pan blanco en un promedio de cuatro a seis pesos”, manifestó.

Refirió que los aumentos que ha habido han sido relacionados con las harinas por la importación de granos que registran escasez.

Asimismo, el costo de los combustibles es difícil de absorber, aunque no se han registrado incrementos extraordinarios, ya que se cuenta con el precio tope en la magna y el diesel. “Afortunadamente no hemos recibido malas noticias de aumentos extraordinarios para nosotros poder en ese sentido aumentar el pan”, mencionó.