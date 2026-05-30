Pese a denuncias de acoso en Fiscalía de Durango, Christopher, ciudadano americano, sigue libre

Apenas la semana pasada, Rommy y su hija Sofía Galván hicieron público su caso de amenazas de muerte, agresiones y acecho en Durango que ha ejercido durante meses el ciudadano estadounidense Christopher N., situación que las mantiene en un estado constante de alerta y miedo.

Christopher N. no ha respetado la orden de restricción que le prohíbe acercarse a las denunciantes o a su domicilio, pues el pasado 25 de mayo de 2026 fue visto nuevamente rondando el exterior de la vivienda portando un arma blanca.

Vecinos y las propias afectadas, al percatarse de que el sujeto permanecía merodeando el lugar, llamaron a las autoridades. De acuerdo con su testimonio, estuvo afuera del domicilio desde las 12:00 del día hasta las 7:00 de la tarde, cuando finalmente elementos de la Policía Preventiva lo retiraron.

Sin embargo, el sujeto fue detenido debido a que durante una inspección se le encontró un arma blanca, lo que constituye una falta administrativa, pero no por incumplir la orden de restricción.

Sofía Galván señaló que las autoridades correspondientes deben prestar mayor atención a su caso, pues mientras ella y su familia viven con temor y deben realizar sus actividades diarias en constante estado de alerta, el presunto agresor continúa transitando libremente por las calles.

A pesar del miedo y de la situación que enfrenta, la cual ya ha afectado su salud mental, Sofía aseguró que continuará alzando la voz y no permanecerá en silencio ante la violencia.

PELIGRO PARA LA SOCIEDAD

Aun con la gravedad del caso, las afectadas no entienden por qué no se ha actuado en contra de esta persona, pues además de las amenazas contra su familia, ha protagonizado diversos conflictos en la vía pública con otras personas e incluso ha sido señalado por otros delitos, como robo.

Christopher N. ha provocado conflictos y actos de violencia contra otras personas en espacios públicos; incluso existen videos de agresiones donde lo muestran ajerciendo violencia verbal en contra de otras personas afuera de un centro comercial.

Luego de la denuncia pública realizada por Rommy y Sofía, varias personas se comunicaron con ellas para señalar que también han sido víctimas de amenazas y comportamientos agresivos por parte de este individuo, quien presuntamente suele escudarse en que no habla español y en que forma parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Otra persona afectada, identificada como Gabriel, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en 2025 por el presunto robo de diversos artículos de su departamento, situación que, según relató, ocurrió aprovechándose de una relación de amistad.

Sobre esa investigación, el denunciante señaló que recientemente acudió a revisar el estado de su caso y encontró que no existen avances en la investigación.