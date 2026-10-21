Pese a días soleados, siguen las bajas temperaturas en Durango: así será el clima el 22 de octubre

A pesar de los días soleados, las temperaturas máximas en la mayor parte de Durango no superan los 30 grados centígrados, mientras que la mínima volvió a ser de un grado en La Rosilla, municipio de Guanaceví.

Durante las últimas 48 horas han predominado los días soleados y el segundo frente frío ya no ha genera efectos en la entidad. Sin embargo, los registros de temperatura muestran que el ambiente se mantiene fresco, principalmente durante las mañanas.

Solo dos municipios reportaron temperaturas máximas superiores a los 30 grados centígrados: Tamazula, con 39 grados, y Topia, con 35. En el resto del estado, las temperaturas se mantuvieron por debajo de ese nivel, incluidos Cuencamé, Santiago Papasquiaro, Ocampo, Poanas y Durango.

Las temperaturas mínimas también continúan bajas. En La Rosilla, Guanaceví, se registró un grado centígrado; en la comunidad de Navíos, en la sierra del municipio de Durango, cinco grados, y en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, nueve grados.

En Vicente Guerrero y el sur de la ciudad de Durango se reportaron mínimas de 10 grados; en Ocampo, 11; en Santiago Papasquiaro, Canatlán y Poanas, 12; en Lerdo y la ciudad de Durango, 13; en Indé, 16, y en Cuencamé, 17 grados. Solo Topia y Tamazula registraron temperaturas mínimas superiores a los 20 grados.

En cuanto a las precipitaciones, durante las últimas horas únicamente se reportó lluvia en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo, donde se acumularon 17 milímetros.

Pronóstico para el jueves 22 de octubre

Para este jueves, el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contempla condiciones para lluvias ligeras únicamente en la zona serrana, mientras que para el resto de la entidad no se esperan precipitaciones.