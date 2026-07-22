Pese a la inseguridad, 40% de las reservaciones de duranguenses son para viajar a Mazatlán: AMAV

Los hoteles del puerto de Mazatlán, uno de los destinos predilectos de los duranguenses, están a un 70 por ciento de ocupación, informó la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes (AMAV), filial Durango, Karina Morales.

Pese a la inseguridad en Sinaloa, explicó que los niveles de ocupación son similares a los del año pasado y éste sigue siendo uno de los destinos favoritos de los duranguenses.

“El destino que pues ya conocemos: Mazatlán. Se están diversificando los duranguenses y están asistiendo a otros lugares como Monterrey, Guadalajara. Actualmente el vuelo de Querétaro también ha sido un poco importante. Muchos pasajeros se han ido para el centro del país. Entonces pues más o menos vamos por esos destinos”. “Sin embargo, sí tenemos duranguenses que actualmente están yendo a Mazatlán, tienen sus vacaciones programadas para el resto de la temporada vacacional para ese destino”, mencionó.

En tal sentido, los duranguenses siguen viajando a esta playa, contribuyendo a mantener los índices de ocupación, en el verano. “La ocupación registrada por parte de los hoteleros de Mazatlán está al 70 por ciento. Recordarles que bueno pues Mazatlán no solo recibe pasajeros duranguenses, sino también están de otros lugares. Sin embargo, la cifra actual de parte de hoteleros de Mazatlán es el 70 por ciento”, explicó.

En el caso específico de los duranguenses, comentó que hasta el 40 por ciento de las reservaciones son para vacacionar en Mazatlán.

“Aproximadamente un 30, 40 por ciento de las reservaciones van dirigidas hacia el destino, hacia el puerto de Mazatlán”, manifestó.

Por otro lado, que no se haya llegado al cien por ciento de ocupación, impactó ligeramente en los precios. “Los precios de Mazatlán efectivamente han bajado un poquito precisamente por la ocupación. Ahorita, a comparación del año pasado estamos un poquito regular. Sin embargo, los precios de Mazatlán han llegado a bajar un poquito. En porcentaje aproximadamente un 20, 30 por ciento han bajado en tarifas”, indicó.

Sobre la expectativa de visitantes en Durango, dijo que es alta y se espera que pueda aumentar la afluencia de turistas. “acaba de iniciar, vamos a darle unos días para que se active un poquito más”, manifestó.