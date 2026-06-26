Pese a reportes oficiales, regidor dice desconocer decomisos de armas en Durango

Sobre los decomisos realizados en las zonas urbana y rural de Durango por elementos de élite del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República desde hace semanas, en los que han sido asegurados vehículos y armamento de uso especializado, el regidor Diego Flores Arreola señaló que no cuenta con información precisa sobre lo incautado.

Respecto a estos decomisos que han puesto a Durango en la mira nacional por la cantidad de armamento asegurado, el edil dijo no tener información sobre los objetos incautados. Apuntó que esperará la información oficial para conocer las cantidades exactas.

En general sobre los operativos que se están realizando, reconoció que son positivos, ya que la ciudadanía así los está percibiendo.

"Es una estrategia que se está realizando a nivel nacional, donde los resultados han sido positivos", afirmó.

El regidor reconoció que la duración de los operativos será determinada por el Gobierno Federal, ya que se trata de una estrategia establecida por los mandos operativos federales.

Asimismo, señaló que, si en determinado momento se requiere la incorporación de las autoridades estatales o municipales, habrá disposición por parte de ambos órdenes de gobierno para colaborar, principalmente si se llaman a mesas de seguridad.