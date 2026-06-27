Pide CSP indagar a exdirector de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se investiguen las denuncias de violencia doméstica presentadas por María Felicia Jiménez contra su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex y actual director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), además de garantizar apoyo a la mujer en caso de que decida emprender acciones legales.

Al término de un evento de la Pensión Mujeres Bienestar en Tuxtla Chico, Chiapas, la Mandataria fue consultada sobre las acusaciones hechas públicas por Jiménez, quien ha denunciado presuntos actos de violencia ocurridos desde 2022.

Ante los señalamientos, Sheinbaum sostuvo que corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran existir.

"Sí, sí, que se investigue, que se investigue", respondió.

También aseguró que el Gobierno brindará respaldo a la presunta víctima y afirmó que, si así lo decide, podrá acudir a las instancias correspondientes para presentar una denuncia formal.

"Sí, se le va a proporcionar la ayuda. Se le va a dar toda la ayuda a la mujer. Y si ella quiere presentar denuncia, que presente denuncia", mencionó.

Las declaraciones de la ocurren luego de que María Felicia Jiménez hizo públicos señalamientos de violencia doméstica contra Rodríguez Padilla.