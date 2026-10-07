Pide la Fecop denunciar usurpación de profesiones en ámbito de la cirugía estética

El presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop), Alberto Pérez de la Cruz, alertó en torno la usurpación de profesiones en el ámbito de la cirugía estética y sus riesgos.

“En cada una de las profesiones hay especializaciones. Y, en cada una de las mismas se tiene que obtener un título académico, así como también una cédula profesional. Nosotros constantemente invitamos a la ciudadanía a que revisen con quién se atienden y a dónde acuden, y esto lo pueden hacer directamente buscando la cédula profesional desde la plataforma digital, es decir, desde internet”, indicó.

Adicionalmente, ya se está expidiendo la constancia de situación profesional a través de la cual es posible identificar si los profesionistas cuentan con un título que coincida con la actividad que están realizando, si es que tienen alguna sanción, qué acreditaciones tienen y si pertenecen a algún Colegio de Profesionistas.

“En Durango este año se están actualizando y en el año 2027 aparecerá ya a qué Colegio pertenecen; esto le va a dar más tranquilidad a la comunidad y además es una manera de poder investigar quiénes cumplen y quiénes no”, indicó.

Aclaró que el título no es suficiente, sino que se debe contar también con la cédula profesional, porque es la garantía de que se cumple con las acreditaciones necesarias para ejercer.

Y aunque no negó que se registran casos de usurpación de profesiones, dijo que no se han denunciado directamente ante este Colegio.

“Lamentablemente la ciudadanía constantemente lo deja en rumores o se cuenta de oído a oído. Nosotros los invitamos a que hagan lo propio, hay colegios de abogados dentro de la Federación para que los asesoren y puedan poner las denuncias pertinentes para evitar estos casos y también para que la comunidad se dé cuenta de quiénes están haciendo mal uso de una profesión”.

Por lo que exhortó a la ciudadanía a acudir a los Colegios de Profesionistas para que se puedan investigar los casos. “Nos conocemos todos en Durango y podemos conocer quiénes están haciendo alguna usurpación. Quien hace una función en la cual no tiene las credenciales para poder garantizar el servicio está usurpando una profesión y el año pasado se legisló para que la sanción sea más dura”, advirtió.