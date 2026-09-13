Piden a ciudadanos hacer reportes de baches en Durango

Las lluvias que se siguen registrando en la capital continúan provocando estragos en las calles, con la aparición de más baches. Ante ello, las autoridades municipales señalan que es necesario que los ciudadanos realicen los reportes para que se les dé atención.

La regidora Adla Karam señaló que son más las cuadrillas que están atendiendo los reportes durante la temporada de lluvias.

“Informarle a la gente que, con un tiempo máximo de 72 horas, se atiende cualquier reporte que nos haga la ciudadanía, con ese compromiso”, afirmó.

Sobre la calidad del material con el que se está trabajando, apuntó que se realizan pruebas de laboratorio para medir su calidad y aseguró que son trabajos que cumplen con los estándares establecidos.

Comentó que el tratamiento que se da a los baches de manera rutinaria, durante épocas que no son de lluvias, debe ser distinto.

“Hablamos de la mezcla en frío y la mezcla en caliente. La mezcla en caliente no se puede colocar en temporada de lluvias, entonces se atiende cualquier reporte con una mezcla en frío, porque la mezcla en caliente no se puede por el clima, y luego, una vez que pasa la temporada de lluvias, se cambia”.

Dijo que la mezcla en frío es temporal y se utiliza para atender los reportes luego de las lluvias, pues posteriormente se realizará la adecuación correspondiente, de acuerdo con las condiciones del clima.