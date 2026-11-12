Piden a danzantes en Durango evitar el uso de pirotecnia en las peregrinaciones

Con la presentación de las diferentes danzas en el Santuario de la Virgen de Guadalupe en Durango, el pasado 8 de noviembre, iniciaron las actividades y peregrinaciones previas al 12 de diciembre, por lo que las autoridades municipales han establecido varias disposiciones, entre ellas, prohibir el uso de pirotecnia.

“Recordemos que son tradiciones, efectivamente, pues nosotros lo que hacemos es exhortar a los danzantes a que se apeguen a lo que se puede proponer y a las sanciones que se puedan implicar. Recordemos que ya no se usan los fuegos pirotécnicos ni la pólvora”, informó el regidor Diego Flores Arreola.

Reconoció que las danzas y peregrinaciones son una tradición de varios años, pero también se ha solicitado respetar los horarios y mantener una coordinación para evitar problemas de tráfico y otras quejas entre la ciudadanía.

Destacó que incluso se estableció un horario para los ensayos con la Dirección de Medio Ambiente, hasta las 9:00 de la noche, debido al ruido que puedan generar y las molestias que señala la población.

Acuerdos

Aunque todavía no se aplicarán sanciones, el regidor indicó que se trata de un acuerdo previo con los representantes de las danzas.

“Ellos ya saben que esto es responsabilidad, ahora sí que, tanto de quien contrata los servicios de una danza como de los propios danzantes, porque a veces no son los danzantes quienes lanzan la pirotecnia, sino quien ofrece la peregrinación”, mencionó.

La ruta establecida en los últimos años para las peregrinaciones consiste en salir de un costado de la Unidad Administrativa y continuar por el bulevar Factor, en coordinación con la Subdirección de Vialidad para agilizar el tránsito vehicular.

“Normalmente las peregrinaciones se organizan por horarios. Es una coordinación con el Santuario de Guadalupe, donde cada determinadas horas hay peregrinaciones; efectivamente, tienen un horario”, comentó.

Dijo que, por lo regular, las peregrinaciones comienzan a las 10:00 de la mañana y concluyen entre las 7:00 y 8:00 de la noche, pero conforme se acerca el 12 de diciembre, estas actividades se incrementan.