Piden a emprendedores de Durango verificar a sus proveedores para evitar fraudes

El Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) llamó a los nuevos emprendedores a verificar antecedentes de proveedores, formalizar sus operaciones mediante contratos y buscar capacitación antes de invertir, luego de que una pareja que pretendía abrir una cafetería en Durango fuera víctima de un presunto fraude por 185 mil pesos.

Contexto

Karen Rivas, dirigente del Consejo, refirió que el caso corresponde a dos emprendedores, uno originario de Durango y otra de Michoacán, quienes residían en Estados Unidos y planeaban establecerse en la entidad para abrir un negocio de café. Tras capacitarse con una persona que impartía cursos para baristas, decidieron adquirir con ella el equipo necesario para su proyecto; sin embargo, después de realizar diversos pagos, el proveedor dejó de responder y presuntamente desapareció sin entregar la maquinaria.

Rivas Santillán señaló que el impacto de este tipo de hechos va más allá de la pérdida económica, ya que también frena proyectos productivos, la generación de empleos y la inversión que realizan quienes buscan emprender.

Añadió que, de acuerdo con la información de las víctimas, existen otros casos similares atribuidos a la misma persona, incluso fuera de Durango, por lo que confió en que las autoridades den seguimiento a la denuncia presentada ante la Fiscalía estatal.

Recomiendan pedir referencias

Como medida preventiva, recomendó a quienes inician un negocio solicitar referencias de proveedores, documentar todas las operaciones mediante contratos y conservar evidencia de los pagos realizados. También sugirió acercarse a organismos empresariales e instituciones públicas para recibir asesoría en aspectos legales, financieros y administrativos antes de realizar inversiones importantes.