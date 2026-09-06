Piden abatir rezago legislativo en último año de la Legislatura

El Partido Verde Ecologista buscará reducir el rezago legislativo y concretar las reformas que considere necesarias para Durango durante el tercer año de la actual Legislatura.

Al fijar del inicio de este periodo legislativo, el diputado Osbaldo Santillán Gómez señaló que su bancada mantendrá disposición para construir acuerdos, pero también una posición crítica cuando alguna decisión pueda afectar a la ciudadanía. Consideró que formar parte de una mayoría legislativa no implica dejar de lado las posiciones del partido.

Santillán Gómez sostuvo que entre los pendientes para el último año de la Legislatura está revisar las iniciativas que permanecen sin resolución y avanzar en modificaciones al marco jurídico que respondan a las necesidades actuales de la población. Señaló que el trabajo legislativo debe tener efectos concretos y no limitarse a la presentación de propuestas o discursos.

El legislador recordó que durante los dos primeros años dicha representación impulsó iniciativas relacionadas con pueblos y comunidades indígenas, mujeres, niñas, niños, personas en situación vulnerable y familias. Sin embargo, planteó que en el tercer año deberán priorizarse los asuntos pendientes para evitar que las propuestas se acumulen sin llegar a una resolución.

Añadió que el desempeño del Congreso del Estado debe evaluarse por las soluciones que logra generar y por las leyes que aprueba, por lo que llamó a sus compañeros a mantener el diálogo y aprovechar los periodos de trabajo para transformar las propuestas en resultados.